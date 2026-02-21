Tumbes: dejan carta extorsiva y explosivo a gobernadora encargada y su esposo candidato

Un acto de amedrentamiento se registró en el barrio Bellavista, en Tumbes, donde sujetos desconocidos arrojaron un artefacto explosivo al interior de una veterinaria vinculada a la gobernadora encargada de la región, Rosario Palacios. Horas después, la familia recibió una dinamita acompañada de una carta con amenazas, en la que se exige que se comuniquen de inmediato con los presuntos extorsionadores.

Según información preliminar, agentes del Escuadrón Verde y de la Divincri acudieron a la zona para aislar el perímetro y recabar indicios que permitan identificar a los responsables. Las diligencias continúan y el caso se encuentra en investigación.

Investigación apunta a posible represalia criminal en Tumbes

Las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con recientes intervenciones policiales contra organizaciones delictivas que operan en la región. Esta hipótesis forma parte de las líneas de indagación que se evalúan mientras se analizan los elementos recogidos en el lugar.

Manuel De Lama Hirsh, esposo de la gobernadora y candidato al Gobierno Regional, señaló que no es la primera vez que reciben amenazas. Indicó que en ocasiones anteriores ya habían sido intimidados por presuntos delincuentes. El hecho ha generado preocupación en el ámbito político y de seguridad en Tumbes.