Cae presunto roba celulares del Carnaval de Cajamarca

La Policía Nacional del Perú detuvo a Wilson Barturen Bustamante, de 50 años, señalado como presunto responsable del hurto de teléfonos móviles durante las celebraciones del Carnaval en Cajamarca. El intervenido registra antecedentes por robo de celulares en la ciudad de Lima, según información oficial.

La captura se produjo luego de que las autoridades implementaran operativos ante múltiples denuncias de ciudadanos y visitantes que reportaron la sustracción de sus equipos durante el fin de semana festivo. En poder del sospechoso se hallaron 19 celulares que habrían sido robados en el marco de las actividades del carnaval.

Operativos policiales tras denuncias por robo de celulares

El hombre negó haber participado en los hechos ilícitos tras su detención. No obstante, fue trasladado a la comisaría para las diligencias correspondientes mientras continúan las investigaciones para esclarecer la procedencia de los equipos recuperados.

En paralelo, varios turistas acudieron a la comisaría central de Cajamarca con el objetivo de identificar si sus dispositivos se encontraban entre los celulares incautados. La Policía exhortó a quienes hayan sido víctimas de robo, tanto nacionales como extranjeros, a acercarse a la dependencia policial para realizar las verificaciones respectivas.