Chiclayo: personal médico es grabado comiendo en hora laboral mientras pacientes esperaban atención

Un video difundido en redes sociales muestra a trabajadores de salud dentro del Hospital Las Mercedes, en la ciudad de Chiclayo, consumiendo alimentos mientras varios pacientes aguardaban ser atendidos. Las imágenes fueron registradas por el familiar de un usuario que acudió al establecimiento y decidió denunciar públicamente lo ocurrido.

En la grabación se aprecia a los trabajadores en silencio, algunos cubriéndose el rostro y evitando responder ante la presencia de la cámara. De acuerdo con el audio del video, en ese momento había personas que esperaban evaluación médica pese a presentar malestares que requerían atención.

Gerencia Regional de Salud anuncia investigación

Tras la difusión del material, el gerente regional de Salud de Lambayeque, Yonny Ureta Núñez, señaló que las personas involucradas serían internos. Asimismo, informó que ya se iniciaron las indagaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

La autoridad no descartó la aplicación de medidas disciplinarias en caso se confirme alguna falta. Según precisó, las eventuales sanciones podrían ir desde un llamado de atención hasta la expulsión, dependiendo de los resultados de la investigación.