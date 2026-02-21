Capturan a sicario "El Ángel" en la ciudad de Trujillo: estaría involucrado en varios homicidios

Tras un paciente trabajo de investigación, la Policía Nacional detuvo en la ciudad de Trujillo a Ángel C., alias “El Ángel”, es considerado uno de los sicarios más sanguinarios de la organización criminal Los Pulpos, dedicada a extorsiones, robo y cobro de cupos.

El jefe de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno, informó que la intervención fue el 19 de febrero. El sujeto fue sorprendido con dos artefactos explosivos, escondidos en su mochila, listos para ser usados en atentados.

ASESINATOS DE EMPRESARIOS

Dijo también que alias “El Ángel” confesó en forma voluntaria pertenecer al brazo armado de Los Pulpos y estar involucrado en cinco homicidios entre 2023 y 2026, que incluyen asesinatos de empresarios, expolicías y figuras públicas, en proceso de corroboración.

Finalmente, El general Moreno Panta manifestó que con este tipo de capturas se sigue debilitando a este grupo criminal, cuyo cabecilla es intensamente buscado por las autoridades hasta en el extranjero con ayuda de sus pares de Chile y Bolivia.