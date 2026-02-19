Intensas lluvias provocan accidentes en carreteras: muchas provincias vienen siendo afectadas

Las intensas lluvias que azotan al país, están ocasionando diversos desastres poniendo en juego la integridad de personas, pasajeros y transportistas. Como es el hecho en Ica, un bus interprovincial de la empresa Oltursa se volcó en la Panamericana Sur. El hecho ocurrió en la noche del último miércoles en la provincia de Palpa, luego de verse afectado por un huaico que atravesaba la carretera.

La unidad, fue sorprendida por la activación de la quebrada, haciendo que perdiera el control cuando intentaba pasar sobre flujo que había dejado de lodo generado por el huaico. Tras el accidente 34 pasajeros terminaron heridos por lo que fueron llevados al hospital.

Cabe resaltar que las precipitaciones diarias continúan generando estragos en toda la región. En Arequipa, se inundó a causa de las intensas lluvias, mientras que varias calles, viviendas y establecimientos resultaron afectados por el aniego provocado por las precipitaciones constantes.

INTENSAS LLUVIAS

A raíz de este accidente se han registrado diversas lluvias en el norte del país que han puesto en alerta a la población. En la provincia de Morropón, una intensa lluvia acompañada de truenos y relámpagos sorprendió al centro poblado de Malacasí, provocando que la corriente de agua sobrepasara e ingresara a las viviendas.

Asimismo, otro deslizamiento ocurrió en el distrito de Ocucaje, provocando el bloqueo parcial del tránsito vehicular calculando más de dos mil vehículos varados en la zona.

ACCIDENTES CAUSADOS

Estos hechos registrados en el país han hecho que se generen muchos accidentes, como en la Panamericana Sur, donde Un camión fue arrastrado hacia el lado derecho mientras que otro vehículo de carga quedó completamente atascado entre el lodo. Vecinos de la zona auxiliaron al conductor, y horas después una grúa retiró el vehículo, evitando consecuencias mayores.

En Piura, el incremento de caudal producto de las lluvias provocó que una una camioneta fuera arrastrada por la fuerte corriente. Asimismo, se vivió una situación similar en Lambayeque, donde un vehículo fue arrastrado por las aguas cuando intentaba cruzar el badén de Juana Ríos, ubicado en el distrito de Chongoyape. Afortunadamente, los tres ocupantes lograron salir a tiempo y se encuentran fuera de peligro.

Por último, en La Libertad se registró un colapso de un vehículo de carga pesada en el puente modular ubicado en el sector Baños Chimú. Afortunadamente transportistas de la zona auxiliaron al chofer que salió ileso de la acción.