Arequipa: dos fallecidos tras desbordes por lluvias

Las fuertes precipitaciones registradas en Arequipa provocaron la muerte de dos personas y generaron diversas emergencias en varios distritos de la ciudad. Las autoridades reportaron el fallecimiento de una mujer arrastrada por una torrentera en Cayma y de un hombre impactado por un rayo en Uchumayo.

En Cayma, un huaico desencadenado por el desborde de una torrentera arrastró a una mujer de la tercera edad, quien perdió la vida. Otra mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud. Según información policial, ambas residían a pocas cuadras del lugar donde fue hallado el cuerpo, cuya identidad aún es materia de investigación.

En Uchumayo, se confirmó el deceso de Moisés Salomón Gamio M., de 42 años, quien fue alcanzado por un rayo en la urbanización El Cural. El hecho se produjo en medio de la intensa tormenta eléctrica que afectó la zona.

DESBORDES

Las lluvias también ocasionaron el desborde de varias torrenteras, generando aniegos, ingreso de lodo y residuos, así como serias complicaciones en el tránsito vehicular. Uno de los puntos más afectados fue la torrentera de Chullo, cuyo desborde inundó viviendas ubicadas detrás del centro comercial Real Plaza, en el pasaje Canoas. Vecinos solicitaron apoyo inmediato ante la acumulación de agua y barro en sus predios.