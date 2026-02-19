Rescatan a Joven secuestrado tras salir de una discoteca en La Libertad: exigían pago de S/300,000

Agentes de la Policía Nacional rescataron a un joven de 23 años que había sido secuestrado la madrugada del 15 de febrero en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. Los delincuentes exigían un pago de S/ 300,000 a cambio de su liberación.

La víctima, Johan J., fue interceptado por sujetos armados tras salir de una discoteca. Los delincuentes utilizaron el celular del joven para enviar a sus familiares videos en los que aparecía vendado y con signos de agresión, para presionarlos y paguen el rescate.

LABORES DE INTELIGENCIA

Tras la denuncia de la familia, la Policía Nacional conformó un equipo integrado por seis efectivos y un negociador, quienes asumieron el control de las comunicaciones con los secuestradores y ejecutaron labores de inteligencia para ubicar el lugar de cautiverio.

Determinaron que el joven estaba retenido en un socavón del sector de Calemar, en la provincia de Bolívar. Al llegar la policía los captores huyeron, la víctima no tenía lesiones de consideración, solo signos de deshidratación por lo que fue llevado a una clínica local.