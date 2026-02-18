Chanchamayo: Quebrada pone en peligro a choferes y pasajeros

Tras las intensas lluvias que se registraron en la provincia de Chanchamayo, lo cual provocó el derrumbe de la quebrada Bellavista, poniendo en peligro a muchas personas que viven y transcurren por la zona.

Se contó con la intervención de la Policía Nacional del Perú, que llegó al lugar para evaluar la situación y resguardar la zona afectada. Asimismo, una grúa fue utilizada para retirar el material que ocasionó el derrumbe y así restablecer el tránsito de autos y buses.

Este derrumbe perjudicó a autos, camiones y numerosos buses interprovinciales que provenían desde Satipo y Oxapampa, los cuales quedaron varados en la zona por largas horas debido al bloqueo de la vía.

TRANSPORTISTAS VARADOS

Esta situación generó largas colas de vehículos, retrasos en los viajes y generó malestar entre los transportistas y pasajeros. Asimismo, recalcaron la importancia de crear más accesos que faciliten la movilidad, como la creación de un puente. “Es muy importante para que así los vehículos puedan pasar con normalidad y no haya peligro ni accidentes”, agregó el transportista.

También argumentó que este problema es constante y se repite a diario, generando estrés y un peligro en sus traslados. “Ahorita que en estos meses estamos en invierno y es la crecida del río y la lluvia constante, hay que tener cuidado cuando pasan los vehículos”, concluyó

DECLARACIONES DE TRANSPORTISTAS

Cabe resaltar que por este sector transitan cientos de unidades vehiculares con destino a Satipo, Oxapampa, Tarma, La Oroya y Lima. Algunos conductores justificaron lo ocurrido al señalar que se trató de un hecho provocado por la naturaleza. “Esto es cosa de la naturaleza, ¿Cómo se va a pedir al gobierno regional? Esto es cosa de la naturaleza”, sostuvo un transportista.

Por otro lado, hay otros que sí hacen un llamado a las autoridades y piden la creación de un puente, ya que indican que en zonas donde no es necesario sí se ha construido. “Sí debería de construirse (un puente) hace tiempo; han hecho un puente por Mariposario donde no existe un riachuelo, pro vías está en nada”, finalizó otro transportista.