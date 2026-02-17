Piura: incautan cerca de dos toneladas y media de cocaína ocultas en yate

La Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional informó sobre la incautación de cerca de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína, halladas en un yate intervenido frente a las costas de Piura. La droga, según las autoridades, se encontraba oculta dentro de sacos de rafia y camuflada en compartimientos prefabricados de la embarcación.

El operativo se realizó en coordinación con la Marina de Guerra del Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), tras un seguimiento que se extendió por varios meses. El general Leiby Huamán, director antidrogas, señaló que el yate contaba con tres motores fuera de borda de alta potencia y que en su interior fueron detenidos tres ciudadanos ecuatorianos.

De acuerdo con la información policial, el cargamento habría tenido como destino el mercado internacional, presuntamente Estados Unidos, y su valor superaría los 12 millones de dólares. Las investigaciones indican que la droga estaba distribuida en 106 sacos, cada uno con paquetes tipo ladrillo que presentaban logotipos impresos.

Las autoridades también informaron que dos de los detenidos registrarían antecedentes por tráfico ilícito de drogas en Puerto Rico y Costa Rica. Durante la intervención, se incautaron además equipos satelitales que habrían sido utilizados para sistemas de mensajería encriptada.

INVESTIGACIONES

El caso es investigado en conjunto con la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Asimismo, se evalúa la presunta vinculación de la embarcación con una organización criminal transnacional conocida como “Los Rápidos”. Las diligencias continúan para determinar responsabilidades y esclarecer la ruta del cargamento.