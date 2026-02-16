Panamericana Norte: tráiler embiste miniván y deja cinco muertos en Huacho

Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del último domingo en la Panamericana Norte, a la altura del óvalo de Río Seco, en Huacho. Un tráiler que transportaba fierros impactó violentamente contra una miniván, dejando una escena devastadora y generando alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

Familia limeña entre las víctimas del choque

De acuerdo con las primeras informaciones, los ocupantes del vehículo menor eran integrantes de una familia de Lima que regresaba desde Huarmey. Tras el impacto, la miniván terminó debajo del tráiler, lo que provocó la muerte instantánea de cinco personas en el lugar.

Otras dos personas resultaron heridas y fueron rescatadas por bomberos de Chancay, quienes realizaron intensas labores para liberarlas de los fierros retorcidos. Ambas fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Chancay, donde permanecen bajo atención médica.

Investigan presunta ebriedad del conductor

Testigos del accidente indicaron que el conductor del tráiler se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades. Efectivos de la Policía Nacional y compañías de bomberos de Huaral y Chancay acudieron al lugar para asegurar la zona y apoyar en el rescate.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron trasladados a la morgue de Chancay y posteriormente a Lima, donde serán velados por sus familiares, mientras continúan las investigaciones del accidente en la Panamericana Norte.