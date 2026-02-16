Operativo en Piura: reducen a presunto cobrador “gota a gota” tras disturbios en edificio

Un tenso operativo policial se registró en el condominio Chipe, en Piura, donde agentes del orden redujeron a un ciudadano extranjero acusado por los residentes de protagonizar constantes escándalos y amenazas dentro del edificio. La intervención se produjo tras múltiples llamadas de alerta por discusiones y peleas en el interior del inmueble.

Intervención tras agresión y disturbios

Según informaron vecinos, la presencia policial buscaba restablecer el orden público; sin embargo, la situación escaló cuando el sujeto lanzó un objeto contundente contra uno de los residentes, poniendo en riesgo a los presentes. Ante este hecho, los efectivos procedieron a derribar la puerta del departamento para neutralizar al implicado.

El extranjero, quien presuntamente se dedicaría al cobro de préstamos bajo el sistema conocido como “gota a gota”, opuso resistencia durante toda la intervención policial. Los agentes lograron finalmente reducirlo y sacarlo del inmueble para su traslado.

Tensión durante el traslado del intervenido

Durante el procedimiento, uno de los vecinos intentó agredir al detenido y le propinó un golpe cuando era conducido hacia la patrulla, lo que evidenció el clima de tensión existente entre los residentes del condominio.

Tras la intervención, el sujeto fue llevado a la comisaría del distrito Veintiséis de Octubre, donde continuará el proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.