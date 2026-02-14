Tumbes: policía incauta más de 100 réplicas de armas que era enviado para Trujillo y Lima

Un cargamento compuesto por 118 réplicas de armas de fuego fue decomisado en la región Tumbes durante un operativo conjunto ejecutado en el Puesto de Control Aduanero de Carpitas. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de la SUNAT, quienes detectaron que las imitaciones eran trasladadas como encomienda en un bus interprovincial de la empresa El Dorado.

De acuerdo con la información policial, las réplicas habían ingresado de manera ilegal por la frontera con Ecuador y tenían como destino final las ciudades de Lima y Trujillo. El hallazgo encendió las alertas debido a la cantidad de artículos incautados y al posible uso que podrían tener en actividades ilícitas.

Réplicas habrían sido destinadas a mercados ilegales

El general Luis Pacheco Cornejo, jefe de la región policial de Tumbes, indicó que no se descarta que el lote estuviera dirigido a organizaciones criminales, entre ellas la agrupación conocida como Los Pulpos. Según precisó, las investigaciones apuntan a determinar si las imitaciones iban a ser comercializadas en mercados negros de la capital y de la región La Libertad.

Tras el decomiso, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer responsabilidades y esclarecer los vínculos entre los remitentes intervenidos y los posibles receptores del cargamento.