Huaura: detonan explosivo y causan graves daños por 50 mil soles en hostal

Un artefacto explosivo fue activado en la fachada del hostal–restaurante “Las Américas”, situado en el distrito de Végueta, provincia de Huaura, generando severos daños en la infraestructura del establecimiento. La detonación ocurrió durante la madrugada y provocó que la puerta principal fuera expulsada de su marco, mientras que fragmentos de vidrio quedaron esparcidos desde el primer hasta el tercer nivel del inmueble.

De acuerdo con las cámaras de videovigilancia, el hecho se registró a la 1:25 a.m., cuando dos individuos llegaron en motocicleta hasta el frontis del negocio. Uno de ellos descendió del vehículo, colocó el explosivo en el acceso principal y escapó junto a su acompañante segundos antes de la explosión. La onda expansiva fue tan intensa que varios huéspedes creyeron que se trataba de un sismo.

Investigación policial tras atentado en Végueta

El propietario del local, Moisés Vara, informó que no había recibido amenazas ni mensajes extorsivos previos al ataque. Precisó además que, si bien no se reportaron personas heridas, las pérdidas materiales serían significativas y alcanzarían aproximadamente los 50 mil soles, principalmente por los daños estructurales y la afectación de puertas y ventanas.

La Policía Nacional del Perú ya cuenta con las grabaciones de seguridad que permitirán identificar a los responsables y avanzar con las diligencias correspondientes. El atentado ha generado preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, quienes exigen mayor presencia policial para prevenir nuevos hechos de violencia.