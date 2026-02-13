Juliaca: madre y su bebé caen de combi en movimiento

Una mujer identificada como Martha Coyla Silva y su hijo de un año y dos meses resultaron heridos tras caer de una combi de servicio urbano en la ciudad de Juliaca. El accidente, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió cuando el vehículo, que se encontraba con varios pasajeros, circulaba por una vía de la ciudad.

De acuerdo con las imágenes, la mujer no logró mantener el agarre mientras la unidad avanzaba, lo que provocó que tanto ella como el menor cayeran a la pista. Comerciantes y transeúntes que se encontraban en la zona acudieron de inmediato para auxiliarlos.

Según la denuncia presentada por los familiares, el conductor de la combi, perteneciente a la línea 2 del servicio urbano, no habría brindado apoyo tras lo sucedido y, hasta el momento, no se habría hecho responsable. El esposo de la afectada señaló que intentó comunicarse con el chofer sin obtener respuesta y expresó su preocupación por el hecho.

PLAZO PARA INFORMAR SOBRE EL INCIDENTE

Al respecto, el gerente Hardy Meyer Quispe Lipa informó que la empresa cuenta con un plazo de 48 horas para presentar un informe detallado sobre el incidente, ocurrido en la calle Sandia, en las inmediaciones del mercado Santa Bárbara. Precisó que, tras la evaluación correspondiente, se determinará si procede una sanción económica, la suspensión del servicio o alguna otra medida contemplada en la normativa vigente.

Posteriormente, se informó que Martha Coyla Silva fue dada de alta del hospital, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.