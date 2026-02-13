Asalto violento en Barranca: delincuentes golpean a clientes y roban negocio

La inseguridad ciudadana vuelve a generar preocupación en la provincia de Barranca tras un violento asalto ocurrido en el distrito de Supe Pueblo. Tres delincuentes armados ingresaron a una tienda durante la noche para robar las ganancias del día, agredir a los clientes y escapar en un vehículo negro, según las imágenes captadas por cámaras de seguridad del local.

Delincuentes armados irrumpen en tienda y agreden a clientes

El ataque se produjo alrededor de las 8:40 p. m., cuando un auto negro se estacionó frente al negocio y tres sujetos descendieron rápidamente para ingresar de forma violenta. Dentro del establecimiento, uno de los asaltantes, vestido con polera negra, sacó un arma de fuego y golpeó a un cliente, mientras la vendedora abandonaba el mostrador para resguardarse.

Mientras dos delincuentes amedrentaban a las personas presentes, el tercero se dirigió al fondo del local para sustraer el dinero de la jornada. En medio del caos, la trabajadora intentó defenderse lanzando una lata de gaseosa contra uno de los ladrones, acción que no logró detener el robo.

Huida de los ladrones y búsqueda policial en Barranca

Tras obtener el botín, los sujetos abandonaron el negocio; uno de ellos incluso lanzó un producto contra un cliente antes de retirarse y tomar una botella de refresco. Ya en el exterior, abordaron el vehículo en el que habían llegado y huyeron con rumbo desconocido, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Minutos después, la trabajadora dio aviso a la Policía Nacional, que llegó al lugar para recopilar información y solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las autoridades buscan identificar a los responsables del asalto en Supe Pueblo y determinar si se trataría de una banda dedicada a este tipo de delitos en la provincia de Barranca.