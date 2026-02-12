Trujillo: mujer se enfrenta a policías tras intervención a su hermano acusado de robo

Una intervención policial en la ciudad de Trujillo generó escenas de tensión luego de que una mujer se enfrentara verbalmente a agentes tras la detención de su hermano, acusado de participar en el robo de un celular, reloj y bolso a una joven en la vía pública. El hecho ocurrió luego de que la Policía Nacional realizara un operativo para ubicar al presunto implicado, quien había intentado refugiarse en su vivienda.

Intervención policial tras robo captado por cámaras

De acuerdo con las imágenes de seguridad, la víctima se encontraba parada en una esquina cuando dos sujetos se aproximaron y, al notar que no había personas alrededor, uno de ellos la tomó del cuello mientras su cómplice le arrebataba sus pertenencias. Un policía que patrullaba en motocicleta observó el asalto e intentó perseguir a los sospechosos, aunque estos lograron escapar inicialmente.

Tras coordinar con otras unidades, los efectivos llegaron hasta una vivienda donde se encontraba Luis Salvatierra Abanto, de 25 años. Según la versión policial, el joven sacó de un cajón el bolso y los objetos sustraídos, lo que motivó su intervención inmediata y el traslado a la dependencia policial.

Hermana del intervenido increpó a agentes durante el operativo

Durante el procedimiento, la hermana del sospechoso salió en su defensa y cuestionó la intervención de los agentes, asegurando que las pertenencias habían sido halladas en la calle. La situación generó un enfrentamiento verbal frente a vecinos y a la víctima, quien identificó al joven como uno de los responsables del robo.

Finalmente, tanto el intervenido como la agraviada fueron llevados a la comisaría del sector para continuar con las diligencias correspondientes. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este caso.