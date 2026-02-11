Intensas lluvias y tormentas eléctricas generan alarma en Oxapampa y Satipo

Las lluvias intensas registradas en las últimas horas en la región selva central han generado alarma en distintas localidades. En Oxapampa, durante la madrugada, se presentaron precipitaciones persistentes acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que se extendieron de manera intermitente hasta la mañana.

El estruendo de los truenos y la frecuencia de los relámpagos inquietaron a los vecinos, quienes siguieron atentos la evolución del clima. Hasta el cierre de este reporte no se han confirmado daños materiales ni personas afectadas, aunque las autoridades locales permanecen vigilantes ante cualquier posible emergencia.

Lluvias en la selva central dejan daños en Guari y Satipo

En un centro poblado, una lluvia torrencial con granizada ocasionó afectaciones en infraestructura pública. Un colegio resultó perjudicado, incluyendo la cobertura de los juegos infantiles y el área del comedor. Asimismo, las precipitaciones saturaron las canaletas del centro de salud mental Jampicamayo, lo que provocó el colapso parcial del techo y el ingreso de agua a los consultorios.

En tanto, en la provincia de Satipo, las intensas lluvias provocaron el desborde de agua e inundaciones en varias viviendas del centro poblado Campirushari, en el distrito de Pangoa. Al menos 20 familias resultaron afectadas. Personal de Serenazgo acudió a la zona para brindar apoyo inicial a los damnificados.