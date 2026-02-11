Huancayo: anuncian paro regional de 48 horas por incertidumbre en la Nueva Carretera Central

La región Junín se prepara para un paro de 48 horas ante la incertidumbre sobre el avance de la Nueva Carretera Central, proyecto clave para mejorar la conectividad entre Lima y el centro del país. La medida fue anunciada tras la última reunión de la Comisión Multisectorial, en la que se esperaba la presencia del ministro de Transportes, Aldo Prieto, y de la ministra de Economía, Dennis Miralles, quienes finalmente no asistieron al encuentro, generando malestar entre los participantes.

El secretario de la CGTP, Raúl Ariste, advirtió que, de no cumplirse los acuerdos establecidos, las protestas podrían intensificarse. “Trabajaremos hacia un paro indefinido porque el tiempo apremia. Sabemos cómo se encuentran las provincias de la región Junín, por eso comenzaremos con un paro de 48 horas el 18 y 19 de febrero”, señaló, remarcando la urgencia de respuestas concretas sobre el proyecto vial.

Exigen respeto al contrato y presupuesto para la Nueva Carretera Central

Uno de los principales reclamos es el cumplimiento del acuerdo Gobierno a Gobierno firmado con el Estado francés para garantizar la ejecución técnica de la obra. La comisión, presidida por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, también exige que se respete la asignación de 1,200 millones de soles programados para el 2026, destinados al túnel de Pariachi y la vía de evitamiento de Ticlio.

Según los dirigentes, el proyecto acumula más de 450 días de retraso pese a que la ejecución física debía iniciarse este año. A ello se suma el recorte presupuestal aprobado por el Congreso: de los 300 millones de soles anunciados para el 2025, solo se autorizaron 190 millones, monto que consideran insuficiente para iniciar las obras. La situación mantiene en alerta a las organizaciones sociales y autoridades regionales, que advierten nuevas medidas de protesta si no se garantizan avances concretos en la Nueva Carretera Central.