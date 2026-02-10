Consumo de agua en Lima y Callao alcanza los 134 litros diarios por persona, según Sunass

La frecuencia con la que se lava la ropa o la duración de las duchas diarias tienen una relación directa con el consumo promedio de agua en los hogares. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en Lima y el Callao una persona puede llegar a consumir en promedio 134 litros de agua al día.

Este volumen equivale a llenar aproximadamente 54 botellas de 2.5 litros o a realizar dos ciclos de lavado en una lavadora de siete kilos. La información, según precisó Roy Cóndor, especialista de la Sunass, corresponde únicamente a usuarios domésticos que cuentan con acceso a la red de agua potable, sin considerar el consumo en centros comerciales ni en actividades industriales.

El análisis revela además marcadas diferencias entre distritos. San Isidro, La Molina y Miraflores figuran entre los que registran mayor consumo per cápita, con cifras cercanas a los 200 litros diarios por persona. En contraste, distritos como Ventanilla, Mi Perú y Puente Piedra presentan consumos promedio cercanos a los 100 litros diarios.

Según Giacomo Puccio, especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo, estas diferencias están asociadas principalmente al nivel de ingresos de los hogares. Explicó que en los distritos con mayores recursos económicos, las familias pueden acceder a comodidades como jardines privados, lo que incrementa la demanda de agua.

Otro factor determinante es la calidad y continuidad del servicio. De acuerdo con el estudio, solo el 41 % de los distritos de Lima recibe agua potable las 24 horas del día. Puccio señaló que solo en 2025 se reportaron cerca de 6,000 interrupciones del servicio, muchas de ellas con una duración promedio de ocho horas.

INCREMENTO TARIFARIO

Respecto al posible impacto del aumento en la tarifa del agua, el especialista indicó que este podría generar cambios en los hábitos de consumo de algunas familias, que ajustarían su uso del recurso en función del precio final que pagan. Sobre este punto, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, informó que el incremento tarifario se aplicará de manera gradual. Detalló que un decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, permitirá a las empresas prestadoras fraccionar el ajuste a lo largo del año. El aumento final se reflejará en los recibos de agua a partir de fines de junio.