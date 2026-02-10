Trujillo: Caen 4 integrantes de “Los pulpos” por ataques con explosivos

Tras un exitoso operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú, se logró detener a cuatro integrantes de la banda criminal “Los Pulpos”, los cuales habían detonado explosivos contra discotecas y locales en Trujillo.

Asimismo, tras la detención, se incautaron dos vehículos que fueron usados para desarrollar sus últimos actos criminales. Una motocicleta con la cual se desplazaban para las detonaciones y un auto que portaba un sticker que identificaba a la organización a la que pertenecía.

ENVIADOS POR JHONSSON PULPO

El general de la PNP Franco Moreno Panta afirmó la participación de los detenidos en los actos delictivos registrados, encontrándoles distintas pruebas que los vinculan al brazo armado de “Jhonsson Pulpo”. “Ellos han aceptado haber participado en todos los eventos, con el mismo modus operandi; por la participación, por los hechos y por lo que hemos encontrado, determina que estos cuatro que hemos detenido son el brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’”, argumentó el general.

Tras la intervención se les encontró diversas pruebas; dentro de ellas, el teléfono de los agraviados con las conversaciones donde realizaban sus extorsiones. Ante esto, el general comentó que fueron ellos mismos quienes entregaron las pruebas, los vehículos y los implementos con los cuales realizaban sus delitos. “Son ellos los que han confesado y entregado la ropa y teléfonos y han dicho las formas y circunstancias y siempre mencionando a "SJ" y a tres personas más”. Declaro.

DELINCUENTES ACEPTARON DELITOS

Por otro lado, uno de ellos habría aceptado ser partícipe principal del ataque contra la agrupación “Armonía 10”, dejando una dinamita debajo del bus que los transportaba, con apoyo de los otros tres en la distribución de los explosivos.

Tras la detención de estos delincuentes, el general Moreno Panta no garantizó la finalización de actos delictivos en la ciudad de Trujillo, ya que argumenta que los detenidos solo son denominados como “cachaquitos”, los que realizan los actos, y que los altos mandos de las organizaciones aún continúan en libertad y seguirán realizando acciones.