Piura: dos muertos y siete heridos tras balacera en campeonato deportivo

Momentos de pánico se vivieron en la provincia de Talara, región Piura, luego de que se desatara una violenta balacera en el sector San Pedro, durante el desarrollo de un campeonato deportivo que congregaba a decenas de personas, entre ellas hombres, mujeres y niños.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió cuando un grupo de personas se encontraba en la cancha local tras culminar un partido de fútbol. En ese momento, una mototaxi con cuatro sujetos a bordo llegó al lugar; uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra los asistentes, para luego darse a la fuga.

Producto del tiroteo, dos personas fallecieron y otras siete resultaron heridas. Testigos relataron que, tras la ráfaga de disparos, los asistentes corrieron en distintas direcciones en un intento por ponerse a salvo, mientras algunos se arrojaron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

Uno de los familiares de las víctimas indicó que su hermano, quien asistía con frecuencia a los encuentros deportivos, fue impactado por un proyectil y trasladado con vida a un centro de salud; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de la herida.

OPERATIVO

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Como resultado de estas acciones, se logró la intervención de una persona conocida con el alias de “El Grillo”, mientras que otros cuatro presuntos implicados continúan siendo buscados.