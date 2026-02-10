Piura: asesinan a joven barbero frente a sus amigos tras ataque armado

La violencia criminal vuelve a golpear el norte del país. El asesinato de un joven trabajador ha encendido las alarmas por la inseguridad ciudadana en Paita, donde vecinos exigen mayor presencia policial tras el incremento de ataques armados.

Ataque armado captado por cámaras de seguridad

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche en el asentamiento humano 1 de Junio, en la provincia de Paita, cuando la víctima, identificada como Anderson Morán Sernaqué, conversaba con amigos dentro de una tienda del sector. Las imágenes de videovigilancia muestran el momento en que una mototaxi se detiene y dos sujetos armados descienden para abrir fuego contra el grupo, generando escenas de pánico entre los presentes.

Mientras uno de los atacantes persiguió a dos jóvenes que intentaban huir, su cómplice permaneció en el lugar y disparó directamente contra el barbero, quien recibió varios impactos de bala. Otros clientes del establecimiento se lanzaron al suelo para evitar ser alcanzados por los proyectiles, en medio del caos provocado por la balacera.

Investigaciones en curso y pedido de mayor seguridad

Producto del ataque, el joven perdió la vida en el acto, mientras que otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital Las Mercedes. El subprefecto de Paita, Magno Tuesta López, informó que la Policía Nacional del Perú ya realiza las diligencias con la conducción jurídica del Ministerio Público y que una unidad especializada de Sullana está a cargo del caso.

Tras el crimen, personal de Serenazgo acordonó la zona para facilitar el trabajo de peritos y agentes policiales. Vecinos del sector expresaron su preocupación por la ola de violencia que afecta a la provincia, señalando que los ataques armados se han vuelto cada vez más frecuentes y que la falta de seguridad continúa poniendo en riesgo a jóvenes y trabajadores del distrito.