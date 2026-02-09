Trujillo registra 10 ataques criminales en menos de un mes: ¿Quiénes están detrás de los atentados?

En menos de un mes, la ciudad de Trujillo ha registrado al menos diez ataques criminales con explosivos, hechos que han generado preocupación entre empresarios y la población debido a la reiteración y violencia de estos atentados.

El más reciente ocurrió la madrugada de este lunes, cuando un artefacto explosivo fue detonado en los exteriores del local de eventos Hacienda del Lobo, ubicado en la avenida Santa. La fuerte explosión provocó la rotura de ventanas y daños en las fachadas de al menos 25 viviendas cercanas, afectando a toda la comunidad por la onda expansiva.

Según información de la Policía Nacional, estos atentados responderían a casos de extorsión. El jefe de la Macroregión Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, señaló que la banda criminal conocida como “Los Pulpos” estaría detrás de los ataques, los cuales tendrían como objetivo a un mismo empresario.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los ataques presentan un patrón común: el uso de pólvora y dinamita para la fabricación de explosivos, los cuales son colocados sin considerar el riesgo para terceros.

ATENTADOS RECIENTES

Entre los atentados recientes se encuentra el ocurrido el 19 de enero contra la discoteca Monasterio, donde se presentaba la agrupación Armonía 10, cuya explosión afectó también al bus del grupo musical. Dos días después, el 21 de enero, se registraron dos explosiones y dos intentos de atentado en distintos puntos de Trujillo, que ocasionaron daños parciales en dos locales de la discoteca Tabaco y Ron.

El 24 de enero, un nuevo artefacto explosivo fue dejado en los exteriores de la discoteca Luxor, generando pánico entre los asistentes que tuvieron que evacuar el local. Ese mismo día, el ministro del Interior se encontraba en la ciudad participando en un evento de seguridad ciudadana.

La Policía informó que, gracias a labores de inteligencia y seguimiento, se logró evitar nuevos atentados. No obstante, se confirmó que el 1 de febrero se registró un ataque contra el local Tabaco Marino, el 5 de febrero contra la discoteca Dalí y el 8 de febrero se frustró un intento de atentado con explosivos contra una vivienda.