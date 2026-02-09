Trujillo: asesinan a jefe de transportistas en marcha

La violencia volvió a golpear al gremio de transportistas en la región La Libertad. En Trujillo, un dirigente del sector fue asesinado a plena luz del día mientras participaba en una manifestación que exigía justicia por el homicidio de un compañero, convirtiendo la protesta en el escenario de una nueva tragedia.

Protesta por justicia terminó en una nueva muerte

El crimen ocurrió cuando trabajadores de la empresa Turismo Chao bloqueaban la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú, para exigir una investigación exhaustiva por el asesinato de su gerente, Valerio Ángel Joaquín, de 41 años. Familiares, amigos y choferes reclamaban mayor seguridad, sin imaginar que la jornada acabaría con otra vida perdida.

Durante la manifestación, Elmer Aguilera, jefe de transportistas y uno de los participantes en la protesta, fue atacado a balazos. Sus compañeros lo auxiliaron de inmediato y lo trasladaron al centro de salud más cercano, pero la gravedad de las heridas provocó su fallecimiento, generando pánico e indignación entre los manifestantes.

Una empresa marcada por la violencia criminal

Con la muerte de Aguilera, se agrava una cadena de asesinatos que golpea a Turismo Chao desde 2024. El 9 de mayo de ese año fue asesinado el gerente Hermes Zavala Villanueva; el 15 de marzo de 2025 cayó Eulalio Valverde Vargas, socio de la empresa y regidor del municipio de Chao; y este miércoles 4 de febrero fue ultimado Valerio Ángel Joaquín Ágreda, cuyo crimen motivó la protesta que terminó en una nueva muerte.

La situación se tornó aún más crítica cuando, horas después del fallecimiento de Aguilera, se registró un atentado con explosivos contra la empresa de transportes. Si bien la Policía informó sobre la captura de dos presuntos responsables del último crimen, trabajadores y familiares continúan exigiendo garantías de seguridad, ante el temor latente de que la violencia criminal siga cobrando más víctimas en el sector transporte.