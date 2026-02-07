PNP rescata a recién nacida en Trujillo

Una recién nacida fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional luego de ser encontrada dentro de una maleta negra en la puerta de una vivienda del centro poblado Huanchaquito Alto, en Huanchaco, en Trujillo. El hallazgo fue realizado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar llantos provenientes del equipaje.

De acuerdo con el reporte, la menor tendría entre diez y quince días de nacida. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la bebé se encontraba con vida, abrigada y con prendas adicionales, lo que permitió suponer que fue dejada con la intención de que alguien pudiera auxiliarla. El hecho causó conmoción e indignación entre los moradores de la zona.

Tras el rescate, la recién nacida fue trasladada a un centro de salud cercano, donde el personal médico confirmó que se encuentra estable y en buen estado. Durante las diligencias preliminares, la Policía Nacional también halló una bolsa de leche en polvo con algunos apellidos escritos, elemento que será incorporado a la investigación.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del abandono. Mientras tanto, un equipo especializado permanece a cargo del cuidado y protección de la menor, garantizando su bienestar en tanto se definen las medidas legales y de protección correspondientes.