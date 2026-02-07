Tumbes: torrencial lluvia de once horas inunda las calles

La ciudad de Tumbes amaneció con varias de sus calles completamente inundadas luego de más de once horas de lluvias ininterrumpidas registradas durante la noche y la madrugada. Las precipitaciones convirtieron las vías en verdaderos ríos, obligando a vecinos y conductores a desplazarse con extrema dificultad entre grandes aniegos.

Las principales avenidas quedaron prácticamente colapsadas debido a que el sistema de drenaje no soportó el volumen de agua acumulada. Vehículos avanzaban lentamente y utilizando solo un carril, mientras cada maniobra levantaba olas que invadían las veredas y ponían en riesgo a peatones y transportistas.

Asimismo, instituciones educativas, colegios y numerosas viviendas amanecieron rodeadas de enormes pozas de agua, lo que restringió el acceso y generó preocupación entre los moradores, especialmente ante la cercanía del inicio del año escolar. Los vecinos denunciaron que esta situación se repite cada temporada de lluvias sin soluciones definitivas.

MONITOREAN SITUACIÓN

Ante este escenario, las autoridades locales y de defensa civil mantienen un monitoreo permanente en la región, advirtiendo que las lluvias podrían continuar y agravar las inundaciones. Se recomendó a la población tomar precauciones y evitar transitar por zonas de alto riesgo mientras se evalúan nuevas medidas de respuesta.