Machu Picchu ajusta tarifas desde mayo para turistas nacionales y extranjeros

Desde el 1 de mayo entrará en vigencia un ajuste en la tarifa de ingreso a Machu Picchu, tanto para visitantes extranjeros como para turistas nacionales. El incremento establece un pago adicional de 11 soles para los ciudadanos del exterior y de 5 soles para los peruanos, elevando el costo total a 163 soles y 69 soles, respectivamente. La medida ha generado reacciones distintas entre quienes visitan la ciudadela inca.

En recorridos realizados en Cusco, turistas extranjeros señalaron que el aumento no les resulta significativo, siempre que los recursos recaudados se destinen efectivamente a la conservación del patrimonio. En contraste, visitantes nacionales expresaron incomodidad por el alza, argumentando que el viaje a Cusco ya implica gastos elevados en transporte, alojamiento y servicios, lo que limita el acceso de más familias peruanas al principal atractivo turístico del país.

Aumento en Machu Picchu busca financiar conservación ambiental

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo explicó que el ajuste tarifario está respaldado por una resolución sustentada por el Sernanp. Según lo señalado por la ministra Teresa Mera Gómez durante su visita a Cusco, los ingresos adicionales serán destinados al mantenimiento y protección de los recursos naturales que rodean el parque arqueológico, el cual no solo comprende la ciudadela, sino también áreas de flora y fauna que requieren resguardo permanente.

Las autoridades precisaron que el incremento no está orientado a mejorar servicios turísticos directos, sino a fortalecer la conservación del entorno natural del santuario histórico. Mientras tanto, se espera que la medida no afecte de manera significativa el flujo de visitantes y que el uso de los fondos sea transparente y coherente con el objetivo anunciado.