Alias ‘JJ’ llega a Trujillo bajo fuerte resguardo policial: PNP revela detalles de su captura

En medio de gran expectativa mediática, alias ‘JJ’, señalado como integrante clave de la organización criminal ‘Los Pulpos’, llegó a la ciudad de Trujillo bajo estrictas medidas de seguridad. La Policía Nacional del Perú brindó nuevos detalles sobre su captura y el rol que habría cumplido dentro de la estructura delictiva.

PNP revela cómo se concretó la captura de alias ‘JJ’

El detenido, identificado como Jhon Esnaider Nureña Rojas, de 19 años, fue trasladado inmediatamente a la sede de la Divincri de La Libertad tras su arribo a Trujillo. Rodeado por agentes policiales, el joven fue ingresado al recinto policial, mientras en los exteriores se congregaron ciudadanos y medios de prensa.

Según explicó el jefe de la región policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta, el nombre de alias ‘JJ’ apareció durante investigaciones de inteligencia realizadas tras una serie de atentados con explosivos en la ciudad. A partir de ello, se solicitó una detención preliminar en coordinación con el Ministerio Público, lo que permitió su captura cuando intentaba huir hacia Chile.

Investigado por atentados con explosivos en Trujillo

De acuerdo con la información policial, alias ‘JJ’ sería el brazo armado de la organización liderada por Jhonson Smith Cruz Torres, conocido como ‘Jhonson Pulpo’. Las autoridades lo relacionan con al menos cuatro ataques con dinamita ocurridos entre enero y febrero de este año, dirigidos principalmente contra locales nocturnos y espacios vinculados al rubro del entretenimiento.

Entre los casos investigados figura el atentado del 19 de enero contra la orquesta Armonía 10, cuyo objetivo habría sido la discoteca Monasterio, así como explosiones registradas en las discotecas Luxor, Tabaco Marino y Tabaco y Ron. La Policía sostiene que las acciones de inteligencia continúan para desarticular por completo a esta organización criminal que ha generado alarma en la región La Libertad.