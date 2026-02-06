Tumbes: presuntos extorsionadores detonan explosivo en casa equivocada

Un atentado con explosivos se registró en el centro poblado de Andrés Araucó, distrito de Morán, región Tumbes, luego de que dos sujetos intentaran amedrentar a una familia lanzando una carga de dinamita contra una vivienda de tres pisos. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que ambos individuos recorren la calle, uno de ellos señala el inmueble y su cómplice ejecuta el ataque antes de huir a bordo de una motocar de color negro.

El propietario del predio indicó que se encontraba junto a su familia en el segundo nivel del inmueble cuando ocurrió la detonación. Además del daño material, los atacantes dejaron una carta con amenazas extorsivas en la que exigían el pago de 20 000 soles, advirtiendo represalias contra la vida de la persona mencionada y sus familiares si no se cumplía con el pedido económico.

Ataque extorsivo habría sido dirigido a otra persona

Tras la intervención policial, el agraviado precisó que la misiva no estaba dirigida a él, ya que en el contenido se menciona expresamente a una vecina del sector, a quien los delincuentes exigen el dinero y proporcionan un número telefónico para establecer contacto. Según relató, los sujetos habrían confundido la vivienda al momento de ejecutar el atentado.

En el mensaje, los responsables aseguran pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, aunque esta afirmación aún es materia de investigación por parte de las autoridades. El afectado formalizó la denuncia por daños y perjuicios, mientras la Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar y capturar a los implicados en este hecho criminal que generó temor entre los vecinos de la zona.