Huaico casi sepulta puesto de salud tras intensas lluvias en Puno

Las intensas lluvias en el sur del Perú continúan provocando graves daños materiales y afectaciones a la población, especialmente en la región Puno, donde un huaico dejó completamente inoperativo un puesto de salud tras el deslizamiento de lodo y piedras.

Las precipitaciones persistentes en la región altiplánica generaron severos daños en el puesto de salud Chacaneque, ubicado en el distrito de San Gabán, infraestructura que quedó totalmente inutilizada tras el derrumbe provocado por el huaico, situación que afecta directamente la atención médica de los pobladores.

Imágenes captadas por drones muestran la magnitud del desastre, evidenciando cómo el huaico alcanzó viviendas cercanas, causando importantes pérdidas materiales; sin embargo, no se reportaron víctimas mortales ni heridos, según los primeros reportes oficiales.

Equipos médicos, material sanitario y parte de la infraestructura del establecimiento quedaron seriamente dañados, dejando a la población sin atención inmediata, mientras vecinos expresaron su preocupación por la falta de servicios de salud ante posibles enfermedades o emergencias.

COMUNIDADES AISLADAS Y DAÑOS POR LLUVIAS EN PUNO

Personal de Defensa Civil llegó a la zona afectada para evaluar daños, brindar ayuda humanitaria y restablecer la comunicación en comunidades incomunicadas, mientras autoridades monitorean la situación ante el riesgo de nuevos huaicos y deslizamientos.