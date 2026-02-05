Puerto Maldonado: sicarios balean a abogado en exteriores de penal

Un violento ataque armado se registró en Puerto Maldonado, región Madre de Dios, cuando el abogado Jhonatan Cosio Huillca resultó herido de bala en los exteriores del penal San Francisco de Asís. El hecho ocurrió cuando el letrado, de 39 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta junto a un amigo y fue interceptado por presuntos sicarios que también circulaban en un vehículo lineal.

Cámaras captan el atentado y víctimas quedan heridas

Las imágenes de seguridad muestran el momento en que los atacantes se acercan y disparan contra el abogado, provocando que él y su acompañante caigan al pavimento tras los impactos. Ambos fueron trasladados de emergencia a un centro hospitalario, donde se confirmó que se encontraban fuera de peligro. Según informó la Policía Nacional, Cosio Huillca presentó una herida a la altura del pómulo y la oreja, aunque decidió viajar por voluntad propia y no formalizó una denuncia en ese momento.

Tras el atentado, agentes policiales y representantes del Ministerio Público llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar las circunstancias del ataque y si estaría vinculado a actividades profesionales del abogado u otros posibles móviles.

Capturan a sospechoso

Como parte del operativo desplegado en la zona, efectivos policiales lograron capturar a un ciudadano de nacionalidad venezolana que sería uno de los presuntos responsables del atentado. Durante la intervención, las autoridades hallaron en su vivienda un arma de fuego y la motocicleta que habría sido utilizada en el ataque, elementos que fueron trasladados a la dependencia policial para las investigaciones.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades analizan las pruebas recopiladas y revisan el material audiovisual de las cámaras de seguridad. La policía no descarta nuevas detenciones en las próximas horas, mientras la población de Puerto Maldonado expresa preocupación por el incremento de hechos de violencia en los alrededores del penal.