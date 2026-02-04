Gremio interprovincial cuestiona modelo de FlixBus que estaría cerca de ingresar al mercado peruano

El posible ingreso de la empresa alemana FlixBus al mercado peruano de transporte interprovincial ha generado cuestionamientos desde los gremios del sector, que advierten presuntos riesgos regulatorios y de responsabilidad frente a los usuarios. Aunque la compañía se presenta como una plataforma tecnológica que opera en distintos países, los transportistas peruanos señalan que su modelo no se ajustaría al marco normativo vigente en el país.

Martín Ojeda, representante del gremio de transporte interprovincial, precisó que no existe una oposición a la inversión extranjera, pero sí a un eventual cambio de reglas. “Nosotros no estamos en contra de que ingrese. Lo que no vamos a aceptar es que ellos a través de su embajada trate de modificar el reglamento de transportes”, sostuvo. Remarcó que la normativa prohíbe expresamente el comisionismo y la delegación de responsabilidades a terceros, razón por la cual las empresas autorizadas deben ser propietarias de sus vehículos.

Gremios advierten vulneración del reglamento y riesgos para los usuarios

Según Ojeda, aceptar el esquema propuesto por FlixBus implicaría infringir el artículo 26 del reglamento del transporte interprovincial. “Si aceptan su entrada están vulnerando el reglamento… sería el sistema comisionista trasladado al transporte interprovincial, lo cual es una aberración”, afirmó. Añadió que el sector ya enfrenta problemas estructurales como la informalidad y el mal estado de las carreteras, por lo que incorporar un modelo de intermediación agravaría la situación.

El dirigente también alertó sobre la limitada responsabilidad que asumiría la empresa ante eventuales incidentes. “El día que haya un accidente Flixbus responde solamente con el 1%. El día que se te pierdan tus maletas… solo responden con el 1%”, declaró, señalando que los registros públicos mostrarían una participación mínima de la compañía. Asimismo, cuestionó que el modelo diluya las obligaciones de fiscalización y permanencia exigidas por ley, y recordó que en otros países se han reportado escenarios de concentración del mercado. “Las 800 empresas peruanas no van a aceptar que ingresen si no es como ellos han ingresado: con la titularidad”, concluyó.