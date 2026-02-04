Intensas lluvias dejan fallecidos, inundaciones y vías interrumpidas en varias regiones del país

Las intensas precipitaciones que se registran en diversas regiones del país continúan generando serias afectaciones, entre ellas personas fallecidas, viviendas inundadas y vehículos varados.

PIURA

En Piura, una lluvia torrencial de casi dos horas durante la madrugada provocó el aniego de calles y avenidas principales de la ciudad. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se registró un acumulado de 7.8 milímetros de lluvia, suficiente para ocasionar inundaciones en zonas residenciales y vías de alto tránsito. Conductores de mototaxis, motocicletas y vehículos menores intentaron cruzar las áreas anegadas, poniendo en riesgo sus unidades.

Asimismo, algunos ambientes del hospital Santa Rosa, entre ellos el área de obstetricia, resultaron afectados tras la filtración de agua por los techos. Personal de salud y limpieza realizó labores para retirar el agua acumulada y evitar perjuicios a los pacientes.

HUÁNUCO

En la región Huánuco, un huaico registrado en la carretera que une Huánuco con Tingo María dejó como saldo una persona fallecida y otra desaparecida. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 91, en el sector León Pampa, donde un vehículo que se desplazaba presuntamente desde Lima fue impactado por una avalancha de lodo y piedras que cayó sobre la vía.

En tanto, en la selva de la región Junín, las lluvias continúan afectando la transitabilidad. En Chanchamayo, la quebrada Bellavista volvió a interrumpir la vía principal, exponiendo a conductores y pasajeros. Además, en el distrito de Vitoc, el aumento del caudal de un río arrastró una motocicleta lineal, evidenciando la fuerza del agua.