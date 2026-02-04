Alerta por desborde del río Pisco: agricultores preocupados por cultivos en riesgo

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en distintos puntos del país han generado afectaciones en la región Ica, donde el incremento del caudal del río Pisco provocó su desborde en el sector Cóndor, ocasionando severos daños en áreas agrícolas.

El desborde ocurrió luego de que el afluente superara los 300 metros cúbicos por segundo, lo que derivó en la pérdida de aproximadamente 800 hectáreas de cultivos, principalmente de maíz, entre otros productos.

POBLADORES PREOCUPADOS

Pobladores del sector manifestaron su preocupación por el impacto de este evento y solicitaron la intervención de las autoridades para atender la emergencia y evaluar medidas de apoyo para los agricultores afectados.

Se estima que más de 5 mil agricultores desarrollan actividades en el Valle de Pisco, siendo el sector Cóndor uno de los más perjudicados por esta situación.