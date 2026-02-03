Tacna: anuncian movilización contra traslado de reos de alta peligrosidad a Challapalca

Diversos gremios sociales de Tacna anunciaron una movilización para este miércoles 4 de febrero en rechazo al traslado de reos de alta peligrosidad desde los penales de Lima y Callao hacia el establecimiento penitenciario de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata. Los manifestantes advierten que esta decisión pone en riesgo la seguridad de la región.

Dante Morales, representante del Frente Regional de Defensa de Tacna, exigió la instalación de una mesa de diálogo con el presidente de la República, José Jeri, a fin de que el Gobierno central escuche el reclamo de la población. Señaló que otras autoridades, como el alcalde de Tarata, ya se han trasladado a Lima para expresar su preocupación y afirmó que la protesta busca evitar que Tacna enfrente una crisis de inseguridad similar a la de otras ciudades del país.

Entre los gremios que confirmaron su participación en la movilización se encuentran la Junta de Usuarios de la Zona Franca y Comercial de Tacna, que agrupa a unas 46 asociaciones de comerciantes, así como el SUTEP, ferias de ropa, gremios de mercados y otros colectivos sociales. Los dirigentes manifestaron su disposición a acatar incluso un paro, al considerar que el traslado de internos incrementa el riesgo de extorsión y criminalidad en la región.

PARALIZACIÓN DEL 2024

Cabe recordar que esta medida de protesta ya había sido anunciada el 10 de enero, pocos días después del traslado de los reos a Challapalca. No es la primera vez que los gremios se pronuncian contra esta decisión, ya que en octubre de 2024 realizaron una paralización de 24 horas en rechazo a la ampliación y uso del penal, advirtiendo que el hacinamiento y la presencia de familiares de internos podrían agravar los problemas de seguridad en Tacna.