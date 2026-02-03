Intensas lluvias generan estragos en el interior del Perú

Las fuertes lluvias continúan causando estragos en el interior del Perú. En Ayacucho, las intensas precipitaciones, sumadas al colapso de los sistemas de drenaje y al desborde de los canales de irrigación, han provocado graves inundaciones en el distrito de Cora Cora.

Las viviendas, comercios y diversas calles principales se han visto afectadas. Las provincias del sur de la región han sido seriamente perjudicadas por el avance de las aguas. Esta situación ha ocasionado daños a las mercaderías y significativas pérdidas económicas para los comerciantes de la zona.

ACTOS IMPRUDENTES

En medio de la emergencia, también se han reportado actos de imprudencia. Un motociclista estuvo a punto de ser arrastrado por un huaico, cuando arriesgó su vida al intentar cruzar una vía afectada por el deslizamiento en la carretera Rosario–Ayna San Francisco, en la provincia de La Mar.

En Oxapampa, la carretera Codo de Pozuzo continúa cerrada tras la caída de un huaico. Por otro lado, en Chanchamayo, un vehículo particular fue arrastrado por las aguas del río Garou en las primeras horas de esta madrugada, tras el súbito aumento de su caudal provocado por las intensas precipitaciones que afectan la zona.