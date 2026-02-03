Trujillo: delincuente resulta con quemaduras al incendiar auto

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos delincuentes encapuchados incendiaron un vehículo que se encontraba estacionado en el centro poblado El Milagro, en la ciudad de Trujillo. El ataque se produjo alrededor de las 2 de la tarde y dejó como saldo daños materiales y a uno de los atacantes herido por las llamas.

Las imágenes muestran a los sujetos caminando por la vía de evitamiento, uno de ellos portando una mochila negra. Minutos después, ambos aparecen en una calle cercana, donde uno de los atacantes toma una piedra y rompe la luna delantera de un auto gris estacionado.

De inmediato, su cómplice saca un galón con gasolina de la mochila y rocía el vehículo, para luego prenderle fuego. Sin embargo, las llamas alcanzaron a uno de los delincuentes, quien sufrió quemaduras, por lo que ambos huyen corriendo en direcciones distintas.

INVESTIGAN ATENTADO

Posteriormente, las cámaras captaron un auto negro circulando en sentido contrario por la vía de evitamiento, en el que presuntamente escaparon los atacantes. Según se conoció, el atentado tendría como finalidad intimidar a los propietarios del vehículo, quienes exigen justicia por la muerte de un familiar que habría sido asesinado por la banda criminal “Luz del Sol”.