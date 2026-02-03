Tacna: perros mueren por envenenamiento y vecinos denuncian intento de robo

Una escena de dolor y preocupación se vivió en Tacna, donde cuatro perros murieron y otro lucha por sobrevivir luego de un presunto envenenamiento ocurrido durante la madrugada. Los vecinos denuncian que el ataque habría sido provocado por delincuentes que buscaban ingresar a las viviendas del barrio.

Sospechan que ataque estaría vinculado a la delincuencia

Según testimonios de los moradores, los animales habrían ingerido sustancias tóxicas dejadas en la vía pública. Los propietarios salieron de sus casas y se encontraron con los canes sin vida, lo que provocó el llanto de varios niños y la indignación de toda la comunidad. “Sabemos que es la delincuencia. ¿Qué más puede ser? El año pasado nos han robado ya (…) esto significa que nos están rondando, nos están queriendo robar”, expresó uno de los vecinos.

Los residentes señalaron que los perros eran domésticos, no agresivos, y que solo salían por breves momentos a la calle. Ante la tragedia, los propios vecinos se encargaron de enterrar a las cuatro mascotas mientras otro animal fue trasladado por personal de seguridad para recibir atención urgente.

Vecinos exigen mayor seguridad y patrullaje

La situación ha generado preocupación por la seguridad ciudadana en el sector La Natividad, ya que los moradores aseguran que los robos han aumentado en los últimos meses. “¿Cómo puede ser justo que los delincuentes maten perritos? (…) necesitamos patrullaje por parte de la comisaría”, reclamó una vecina afectada, quien además pidió acciones inmediatas para evitar nuevos hechos similares.

Los habitantes también destacaron el vínculo emocional que tenían con los animales, a quienes vieron crecer dentro del barrio. Mientras esperan que el quinto perro logre recuperarse, las familias solicitan que las autoridades investiguen el presunto envenenamiento y refuercen la vigilancia para proteger a las mascotas y a los residentes del sector.