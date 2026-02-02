Mark Zuckerberg es denunciado en Piura y citado por la justicia peruana

El fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, fue citado por el Juzgado de Piura tras una denuncia presentada por el abogado peruano Juan Mejía Seminario, luego de la suspensión de su cuenta de Facebook en el año 2021.

Seminario, interpuso la denuncia después de que la plataforma Facebook cerrara su cuenta, tras declaraciones publicadas en su perfil público relacionadas con el Covid-19. Casi cinco años después de los hechos, Zuckerberg fue citado por la justicia peruana a una audiencia programada para el mes de septiembre.

¿POR SE DENUNCIÓ A MARK ZUCKERBERG?

Según explicó el abogado piurano, en el año 2021 su cuenta de Facebook fue cerrada luego de compartir una noticia sobre el Covid-19, en la que citó al Premio Nobel de Medicina 2008. Mejía indicó que el científico mencionó que el Covid-19 se habría desarrollado a partir de una carga genética de malaria, VIH y gripe, con el objetivo de afectar la economía mundial.

De acuerdo con el abogado, esta publicación derivó en una notificación de la red social que le impedía ingresar a su cuenta por 45 días, además de recibir una advertencia final antes del cierre definitivo. Ante la falta de un mecanismo formal de reclamo, como un libro de reclamaciones, Mejía decidió interponer una acción de amparo para evitar la pérdida de su cuenta.

Para resolver el caso, el abogado Mejía señaló que solicita que Mark Zuckerberg reconozca una vulneración grave de derechos, además de exigir una indemnización de 300 mil dólares. Indicó que la audiencia está prevista para septiembre y que, en un plazo máximo de dos meses, las autoridades judiciales emitirían un veredicto final.