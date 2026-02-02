Trujillo: delincuentes en motocicleta asaltan a mujeres

Dos asaltos cometidos por sujetos que se desplazaban en motocicleta quedaron registrados por cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad de Trujillo, en el distrito de La Esperanza, evidenciando nuevos hechos delictivos ocurridos a plena luz del día.

En el primer caso, un individuo que circulaba solo en una motocicleta interceptó a dos mujeres que caminaban por una calle de la urbanización Manuel Arévalo. Las imágenes muestran cómo el sujeto estaciona su vehículo, desciende y, tras sacar un arma de fuego, amenaza a las víctimas, quienes permanecen inmóviles y entregan sus pertenencias.

Luego del asalto, el delincuente huyó del lugar, mientras las agraviadas se retiraron rápidamente para pedir ayuda. Cabe señalar que el ataque se produjo pese a la restricción que prohíbe el traslado de dos personas en motocicleta, medida implementada para reducir los índices delictivos en la zona.

MÁS ASALTOS

En un segundo hecho, ocurrido en otro sector de Trujillo, un presunto falso motociclista asaltó a una joven cuando retornaba de una tienda. Según las imágenes, el sujeto descendió de su unidad y la interceptó. Ante la resistencia de la víctima, el agresor la golpeó en reiteradas ocasiones con la empuñadura de su arma antes de arrebatarle su teléfono celular.