Pucallpa: incautan más de un millón de soles ocultos en un colchón

Un operativo policial permitió desarticular lo que sería una presunta ruta de financiamiento del narcotráfico en la Amazonía peruana, tras la intervención de un pasajero que se dirigía por vía fluvial hacia la ciudad de Iquitos.

La acción se ejecutó luego de que efectivos policiales detectaran una conducta inusual en el intervenido, quien había adquirido pasajes fluviales y transportaba un colchón junto a una caja de frutas, situación que despertó las sospechas del personal.

Durante la inspección del equipaje, los agentes hallaron una importante suma de dinero en efectivo oculta dentro del colchón. Según información policial, el monto incautado superaría el millón de soles y se encontraba cuidadosamente distribuido entre la espuma del objeto, como parte de un método de camuflaje.

SE INCAUTARON MUNICIONES

Asimismo, durante la intervención se incautaron municiones, lo que reforzó las sospechas sobre un posible vínculo con actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico. El Ministerio Público informó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía especializada, la cual inició una investigación preliminar por un plazo de 15 días por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones.