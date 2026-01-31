“Jhon Pulpo” niega estar implicado en ataques contra Armonía 10 y licorerías

Explosiones, miedo y zozobra se apoderaron nuevamente de Trujillo tras los atentados registrados el pasado 19 de enero contra la agrupación musical Armonía 10 de Walter Lozada y varios locales de licorerías. Los ataques encendieron las alarmas de las autoridades y colocaron otra vez a la criminalidad en el centro de la preocupación ciudadana, mientras la Policía intensifica las investigaciones en ambos escenarios.

En medio de este contexto, el nombre de Jhon Cruz Arce, excabecilla de “Los Pulpos”, volvió a generar controversia luego de ser mencionado en algunos reportes policiales. Al respecto, el general PNP Moreno Panta aseguró que la institución continúa tras los pasos de diversos integrantes de bandas criminales y que no cesarán los operativos hasta capturar a los responsables de estos hechos violentos.

Ante estas versiones, Cruz Arce decidió pronunciarse mediante una carta enviada a los medios de comunicación. En el documento, negó de manera categórica cualquier vínculo con los atentados contra Armonía 10 y la empresa Tabaco y Ron, rechazando haber participado en actos delictivos. El escrito fue firmado y acompañado de su huella digital, con el objetivo de dejar constancia de su descargo ante la opinión pública.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las investigaciones se extienden a su entorno más cercano. La Policía Nacional sigue la pista de su hijo, Jhonsson Cruz Torres, quien habría sido visto por última vez en Bolivia y habría cambiado su apariencia física para intentar pasar desapercibido. En tanto, su pareja, Keysi Salvatierra, fue detenida y trasladada a Lima, desde donde será llevada a Trujillo para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.