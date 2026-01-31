Juliaca: siete delincuentes armados se enfrentan a balazos contra la policía

Momentos de pánico se vivieron la noche del último jueves en el complejo Santa Rosa, en la ciudad de Juliaca, cuando siete delincuentes fuertemente armados asaltaron una vivienda y se enfrentaron a balazos con efectivos de la Policía Nacional. El violento intercambio de disparos se produjo cuando un patrullero detectó el robo en pleno desarrollo.

Según información policial, los sujetos se encontraban sustrayendo diversos objetos del inmueble cuando fueron sorprendidos por los agentes. Lejos de rendirse, los asaltantes abrieron fuego con armas de largo alcance para facilitar su fuga, desatando un intenso enfrentamiento a balazos que puso en riesgo a los vecinos de la zona.

Tras varios minutos de balacera, los delincuentes lograron huir, dando inicio a una persecución policial. Durante la fuga, los sujetos abandonaron una camioneta que terminó con las llantas desinfladas por impactos de bala. En la tolva del vehículo se hallaron numerosos casquillos de munición, evidencia del violento enfrentamiento.

MUJER RESULTÓ HERIDA

Como consecuencia del tiroteo, una mujer de 52 años resultó herida y fue trasladada de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano, donde recibe atención médica. En tanto, la Policía continúa desplegando operativos en distintos puntos de Juliaca para dar con el paradero de los siete delincuentes implicados en este hecho delictivo.