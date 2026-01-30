Carnavales 2026: Yauyos se llena de color, música y tradición

Las calles de la provincia de Yauyos se llenaron de algarabía y color con el inicio de los Carnavales​ 2026, festividad que logró reunir a cientos de personas entre pobladores y visitantes, quienes participaron activamente en diversas actividades culturales y tradicionales.

Al ritmo de bandas típicas de la zona, hombres y mujeres salieron disfrazados y luciendo trajes tradicionales, bailando por las principales calles de la provincia y marcando el inicio de los carnavales por todo lo alto, en una celebración cargada de música, identidad y alegría colectiva.

Los barrios de la provincia de Yauyos se organizaron para realizar un gran pasacalle, uniendo esfuerzos para dar inicio oficial a esta festividad que cada año fortalece la identidad cultural y el turismo local, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados de la región.

YAUYOS PRESUME TENER EL MEJOR CARNAVAL DEL PAÍS

Los asistentes y vecinos catalogaron su carnaval como el mejor del Perú, asegurando que supera a celebraciones de ciudades como Ayacucho y Cajamarca, e incluso a festividades del vecino país de Brasil, que también destacan por sus carnavales durante los primeros meses del año.