Chiclayo: batalla campal en restobar deja una persona inconsciente y termina en clausura

Más de diez personas protagonizaron una violenta pelea al interior de un restobar ubicado en el distrito de Santa Rosa, en Chiclayo, dejando como saldo a una persona inconsciente. El hecho ocurrió en medio de gritos y lanzamiento de objetos contundentes, lo que generó alarma entre los asistentes y vecinos de la zona.

De acuerdo con testimonios de moradores, el enfrentamiento se habría iniciado tras una discusión entre dos jóvenes cuando se retiraban del local. Minutos después, la situación se agravó al involucrarse amigos de ambas partes, desencadenando una batalla campal tanto dentro como fuera del establecimiento.

Durante la gresca, algunos asistentes, principalmente mujeres, huyeron del lugar, mientras que otros se agredieron con golpes de puño, patadas y objetos como botellas de cerveza y sillas. Producto del enfrentamiento, una persona quedó inconsciente y fue auxiliada por sus acompañantes.

INCIDENTE NO ES AISLADO

Trabajadores del local lograron dispersar al grupo minutos después; sin embargo, vecinos señalaron que no es la primera vez que se registran este tipo de incidentes en el restobar. Tras las denuncias de los residentes, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa acudió al establecimiento y procedió con su clausura.