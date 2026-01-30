Piura: empresario es baleado al resistirse al robo de su camioneta

Los hechos delictivos continúan en el norte del país y esta vez se registró un violento ataque armado en Piura, donde un hombre fue baleado por delincuentes tras resistirse al robo de su camioneta, suceso que quedó registrado por cámaras de seguridad en la urbanización Santa Ana.

En las imágenes se observa cómo un empresario dedicado a la venta de motores para embarcaciones es interceptado por dos delincuentes que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta, vigilando sus movimientos antes de ejecutar el asalto.

La víctima, en un intento por evitar el robo de su vehículo, se enfrenta a uno de los delincuentes, con quien forcejea y cae a la pista; sin embargo, el cómplice saca un arma de fuego y dispara directamente, dejándolo herido en plena vía pública.

Tras cometer el ataque, los delincuentes huyeron a bordo de la motocicleta, realizando disparos al aire para amedrentar a los testigos, entre ellos varios vecinos y un taxista que se encontraba frente a los atacantes, quien escapó por temor a ser alcanzado por las balas.

VÍCTIMA SE RECUPERA Y POLICÍA ANALIZA LAS CÁMARAS

El empresario fue auxiliado por familiares y vecinos y trasladado de emergencia a un hospital, donde se viene recuperando favorablemente, mientras que la Policía Nacional ya cuenta con las imágenes de videovigilancia para identificar y capturar a los responsables del ataque armado.