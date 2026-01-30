Chanchamayo: Más de 20 familias afectadas tras desborde del río Perené

Las intensas lluvias continúan afectando la sierra y selva del Perú, generando inundaciones por el desborde de ríos y deslizamientos de tierra, situación que mantiene en alerta a diversas comunidades vulnerables ante el incremento de las precipitaciones.

En las últimas horas se confirmó que el río Perené se desbordó debido a las fuertes lluvias, provocando severas inundaciones en la comunidad de Pampamichi, en Chanchamayo, donde varias viviendas resultaron afectadas y numerosas familias quedaron a la intemperie, sin poder rescatar todas sus pertenencias.

El desastre natural dejó más de 20 familias damnificadas, además de causar graves daños en los cultivos agrícolas, entre ellos plantaciones de plátano, yuca, maíz y maní, productos que representan el principal sustento económico de los hogares afectados por esta emergencia climática.

PEDIDO URGENTE DE AYUDA HUMANITARIA

Las familias afectadas exigieron la inmediata intervención de las autoridades provinciales y regionales, así como de Defensa Civil, para la entrega de ayuda humanitaria, evaluación de daños y acciones de prevención ante posibles nuevos desbordes en la zona.