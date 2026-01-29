Más de seis millones de peruanos pobres no figuran en estadísticas oficiales, según estudio

Un estudio elaborado por la Universidad de Lima advierte que en el Perú existen alrededor de 10 millones de ciudadanos en situación de pobreza, de los cuales más de seis millones no aparecen en las cifras oficiales del Estado, al tratarse de personas que no son consideradas pobres desde el enfoque monetario, pero que presentan severas carencias en aspectos básicos de su calidad de vida.

Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de dicha casa de estudios, explicó que este grupo de población logra cubrir el costo de la canasta básica familiar; sin embargo, enfrenta limitaciones estructurales en áreas clave como educación, salud y vivienda, lo que configura un escenario de pobreza multidimensional.

ZONAS RURALES

El informe identifica que las mayores brechas se concentran en zonas rurales de regiones como Loreto y Puno, donde las carencias históricas siguen siendo marcadas. Asimismo, señala que el sur del país, especialmente Cusco, presenta niveles elevados de pobreza multidimensional.

Por su parte, Rosa Luz Durand, responsable de la investigación del Observatorio Económico Financiero y Social, señaló que, pese a la magnitud del problema, este sector de la población no está siendo considerado dentro del diseño actual de políticas públicas. Añadió que el tema tampoco ocupa un lugar central en el discurso de los candidatos presidenciales.