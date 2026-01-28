“El Monstruo” ya está en el Perú: así fue su llegada a Arequipa tras ser capturado en Paraguay

Erick Moreno Hernández se encuentra en manos de la PNP después de su detención en Paraguay.

Tras su captura en Paraguay y varios meses encarcelado en un establecimiento penitenciario de dicho país, en horas de la mañana de este miércoles 28 de enero, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, salió en un vuelo de la nación vecina para llegar al Perú.

Al promediar el mediodía, uno de los criminales más buscados por las autoridades por la Policía Nacional del Perú (PNP), la avioneta que trasladaba a Moreno Hernández aterrizó en Arequipa para abastecer el vehículo de combustible.

¿CÓMO FUE LA ENTREGA DE ‘EL MONSTRUO’?

En horas de la mañana, autoridades de la Interpol Paraguay llegaron al aeropuerto principal de la nación para hacer entrega de Erick Moreno Hernández a los agentes peruanos, quienes de inmediato lo subieron a la unidad y así llegue al país y responda por los crímenes señalados.

Cabe mencionar que, de acuerdo a diversos especialistas, ‘El Monstruo’ podría ser condenado a entre 25 y 30 años de prisión debido a los delitos en los que se encuentra involucrado, como asesinatos, cobro de cupos y atentados contra víctimas que se negaban a pagarle.