Líder criminal 'Los Pulpos' habría cambiado de nombre y apariencia para evadir a la Policía

La Policía Nacional del Perú intensificó la búsqueda de Jhonsson Smit Cruz Torres, señalado como uno de los principales líderes criminales vinculados a hechos de violencia en La Libertad, tras confirmar que el investigado habría cambiado su apariencia física y utilizado un nombre falso para evitar ser ubicado. Según las autoridades, esta estrategia le permitió movilizarse fuera del país y mantenerse prófugo pese al seguimiento policial.

En un operativo reciente, desarrollado con apoyo de cuerpos de seguridad de Bolivia y Chile, se logró la detención de Keisy Salvatierra Vigo, de 29 años, quien sería parte del círculo cercano del cabecilla. De acuerdo con la investigación, la mujer habría desempeñado un papel clave en el encubrimiento y la protección del prófugo, colaborando para dificultar su identificación y captura.

Policía detecta identidad falsa y notorio cambio físico del cabecilla

Durante la intervención, los agentes encontraron un documento de identidad extranjero presuntamente adulterado, el cual habría sido utilizado por Cruz Torres para desplazarse bajo otra identidad. Las imágenes difundidas por la PNP evidencian cambios notorios en su fisonomía, como rasgos faciales distintos y variaciones en su apariencia general, lo que refuerza la hipótesis de una modificación deliberada para evadir a las autoridades.

Aunque el operativo no permitió concretar su captura debido a retrasos administrativos que habrían alertado al investigado, la Policía Nacional aseguró que no se ha perdido el seguimiento. Asimismo, recordó que permanece vigente una recompensa de 500 mil soles para quien brinde información certera que conduzca a la ubicación y detención de Jhonsson Smit Cruz Torres, considerado un objetivo prioritario en la lucha contra el crimen organizado en La Libertad.